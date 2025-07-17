شاب ينقذ طفلاً من موت محقّق في اللحظة الأخيرة (فيديو)

في موقف يشدّ الأعصاب، أنقذ شاب فلسطيني طفلاً مصرياً من الموت بأعجوبة، بعدما سقط من نافذة منزله وكاد يرتطم بالأرض من مكان مرتفع، في منطقة عزبة النخل شرقي القاهرة.

ووثقت الكاميرات المثبّتة في أحد المباني اللحظة المفصلية لطفل في الخامسة من عمره يتدلّى من نافذة طابق علوي بعد أن عَلِق بسلك كهربائي، ويبدو المشهد مأساوياً إلى أن ظهر شاب وهرع مسرعاً ليقف أسفل الطفل تماماً ويمدّ ذراعيه، وفي لحظة خاطفة التقطه قبل أن يصطدم بالأرض.

ذلك الشاب هو هشام محمد، فلسطيني يبلغ من العمر 42 عاماً ويقيم في مصر. يقول هشام لوسائل إعلام محلية: "كنت في طريقي إلى صالة الألعاب الرياضية حوالي الساعة 9 مساءً، عندما سمعت جارة تصرخ من شرفتها تطلب النجدة لإنقاذ ابنها. نظرت لأعلى، فوجدت الطفل معلّقاً يتشبّث بسلك. لم أتردّد. كان الأمر أمانة في رقبتي، وتحركت فوراً".

أخبار ذات علاقة بطريقة هوليوودية.. حارس ينقذ أطفالا من حريق في باريس (فيديو)

ويتابع هشام: "كل شيء حدث في ثوانٍ. أمسكت بالطفل والحمد لله لم يُصب بأي أذى. بعدها أكملت طريقي كالمعتاد إلى النادي، دون أن أعلم أنّ الموقف سُجّل بالفيديو".

الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حصد آلاف المشاهدات والتعليقات، وأشاد كثيرون بشجاعة هشام وسرعة بديهته، معتبرين أنّ تصرفه أنقذ حياة إنسان خلال لحظة حاسمة.

أخبار ذات علاقة اشتكى ألما في المعدة.. حدس أم ينقذ رضيعها من الموت

وبينما رأى البعض في الموقف "بطولة فطرية"، عبر هشام عن الأمر ببساطة: "ربنا وضعني في هذا المكان في الوقت المناسب.. وهذه نعمة أحمد الله عليها".