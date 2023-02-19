بعد اختفائها 79 عاما.. العثور على غواصة أمريكية مفقودة منذ الحرب العالمية الثانية

عثرت غواصة بحرية مسيرة على غواصة حربية أمريكية مفقودة منذ عام 1944 على ساحل شمال اليابان بعد 79 عاما من اختفائها.

وأطلقت غواصة البحرية الأمريكية "يو إس إس ألباكور" USS Albacore، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أغرقت 10 مركبات للعدو، وفازت بـ 9 نجوم معركة و4 تكريمات رئاسية، وأدت 10 دوريات ناجحة، قبل أن تختفي خلال دوريتها الحربية الـ11 دون أثر، حيث يرجح الخبراء أنها اصطدمت بلغم.