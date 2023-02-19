بعد اختفائها 79 عاما.. العثور على غواصة أمريكية مفقودة منذ الحرب العالمية الثانية
عثرت غواصة بحرية مسيرة على غواصة حربية أمريكية مفقودة منذ عام 1944 على ساحل شمال اليابان بعد 79 عاما من اختفائها.
وأطلقت غواصة البحرية الأمريكية "يو إس إس ألباكور" USS Albacore، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أغرقت 10 مركبات للعدو، وفازت بـ 9 نجوم معركة و4 تكريمات رئاسية، وأدت 10 دوريات ناجحة، قبل أن تختفي خلال دوريتها الحربية الـ11 دون أثر، حيث يرجح الخبراء أنها اصطدمت بلغم.
وعثر الخبراء بقيادة البروفيسور تاماكي أورا، من جامعة طوكيو، على الغواصة المفقودة منذ 7 نوفمبر 1944 على ساحل شمال اليابان، باستخدام السجلات اليابانية التي وثقت انفجارًا قبالة هوكايدو في اليوم الذي فقدت فيه السفينة وغواصة تعمل بالتحكم عن بعد.
ورصدت الغواصة المُسيرة حطام ألباكور، وصورت العديد من السمات الرئيسية لهذا الطراز، ما يؤكد أنها الغواصة المفقودة.
ومن ثم قدم البروفيسور الصور إلى فرع علم الآثار تحت الماء التابع لقيادة البحرية الأمريكية للتاريخ البحري والتراث، حيث تم تأكيد هوية الغواصة التي عثر عليها.
وقال الخبراء: "تمت مطابقة التعديلات التي تم إجراؤها على غواصة ألباكور قبل دوريتها الأخيرة، مثل تزويدها بطبق وصارية رادار من طراز "إس جيه" وغيرها من التعديلات ما سمح بتأكيد هوية الغواصة".
ومن المقرر التعامل مع موقع حطام الغواصة كمقبرة، على أن تتم حمايته بموجب قانون حطام السفن المهجورة.
وقال سامويل كوكس مدير مركز القيادة البحرية الأمريكية للتاريخ والتراث: "بصفته المثوى الأخير للبحارة الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن أمتنا، نتقدم بالشكر والتهاني للبروفيسور أورا وفريقه على جهودهم في تحديد موقع حطام ألباكور".