إصابة مدرس بعملية طعن على يد تلميذ شرقي فرنسا

قال متحدث باسم قوات الدرك الفرنسية، إن تلميذًا هاجم بسكين مُدرسًا يبلغ من العمر 66 عامًا شرقي فرنسا، اليوم الأربعاء، ما تسبب بإصابته في وجهه، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، تم إلقاء القبض لاحقًا على المشتبه به البالغ 14 عامًا.

أخبار ذات علاقة هجوم بسكين في مدرسة جنوبي فرنسا

وقد أصاب التلميذ نفسه بالسكين خلال إلقاء القبض عليه، بحسب قول المتحدث.

وجرى إخلاء المدرسة الواقعة في بينفيلد، على بعد كيلومترات من الحدود الألمانية، بعد الحادث.

ولم تتضح بعد تفاصيل الهجوم.