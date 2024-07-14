بلاغ جديد ضد مسرب الفيديو المخل للبلوغر هدير عبد الرزاق

تقدم محامٍ مصري ببلاغ للمركز القومي للمرأة يتهم خلاله طليق البلوغر هدير عبد الرازق بتسريب الفيديو المخل لهما، مشيرًا إلى أن ذلك يعد "عنفًا ضد المرأة".

وقال المحامي في بلاغه: "بعد تسريب ونشر الفيديو الإباحي للبلوغر هدير عبد الرازق، والذي يعد أخطر أنواع العنف ضد المرأة المصرية، وإن كانت مخطئة في بعض تصرفاتها".

واستدرك بالقول: "لكنها امرأة مصرية في المقام الأول، وهتك سترها وعرضها الذي هو عرض لكل مصري وعربي لأهداف غير إنسانية وإجرامية يعد جريمة خطيرة".

وتابع: "تعرضت المرأة المصرية هدير عبد الرزاق من خلال تسريب الفيديو الإباحي إلى العديد من أشكال العنف ضد المرأة، مما يشكل جرائم ابتزاز ونشر فسق وفجور واعتداء على حرمة الحياة الخاصة".

وأكد بأن من أهم أدوار المركز القومي، إبلاغ السلطات عن الانتهاكات لحقوق وحريات المرأة وحمايتها وتزويدها بالمشورة والدعم النفسي والقانوني عند مواجهة أي شكل من أشكال العنف".

بالإضافة إلى تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص وحلها مع توفير المساعدة القضائية اللازمة.

وطالب المجلس القومي للمرأة بتفعيل الدور الإيجابي له، والتعاون مع مؤسسات الدولة في حماية المرأة المصرية عمومًا.

وتصدر اسم البلوغر هدير عبد الرازق محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية، بعد تسريب فيديو مخل لها مع شخص، قالت إنه كان زوجها.