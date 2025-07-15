نجل كاظم الساهر يرد على شائعة وفاة والده

رد نجل القيصر، وسام كاظم الساهر، على شائعة وفاة والده التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، من خلال نشر صورة جديدة تجمعه به.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، مقدمين الشكر لابنه لطمأنتهم على وضعه الصحي، حيث بدا كاظم الساهر في الصورة بحالة صحية جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي، حيث جلس إلى جانب ابنه في السيارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق شائعة تفيد بوفاة الفنان العراقي كاظم الساهر، ليسارع مصدر مقرّب منه إلى نفي الشائعة، إلا أن جمهوره العريض تنفّس الصعداء بعد أن نشر ابنه صورة له.

وتردّد مؤخرًا أن كاظم الساهر سيُحيي حفلًا في دولة الكويت بعد غياب استمر نحو 30 عامًا تقريبًا، لكن نجله أكد أنه لم يتم الاتفاق على أي حفلات في الكويت، وأشار إلى أن أي حفل لوالده سيتم الإعلان عنه عبر حساباته الرسمية في السوشيال ميديا.

وأشار نجل النجم العراقي إلى أن والده سيُحيي حفلًا غنائيًا في مصر خلال الفترة القادمة، على أن يتم الكشف عن تفاصيل الحفل فور الاستقرار على تفاصيله النهائية.

يُذكر أن كاظم الساهر تألق مؤخرًا خلال فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ20، التي أُقيمت مؤخرًا في العاصمة المغربية الرباط، حيث قدّم حفلًا وُصف بـ"الأسطوري"، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدم فيه القيصر باقة من أغانيه الشهيرة، أبرزها: "علّمني حبك"، "لا تتنهد"، "زيديني عشقًا".