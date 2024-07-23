ألقي القبض الثلاثاء، على فتاة سورية في العقد الثاني من عمرها لقتلها والدتها وخالتها وإصابة اثنين آخرين من عائلتها عن طريق الخطأ، في أثناء التقاط صورة مع بندقية عسكرية، عثر عليها داخل مزرعة بقرية زيدل.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ تلقاه فرع الأمن الجنائي بحمص يفيد بمقتل سيدتين وإصابة اثنين آخرين من عائلة واحدة بطلق ناري، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان الحادث، لتجد فتاة في العشرين من عمرها منهارة بالبكاء، معترفة بارتكاب الجريمة عن طريق الخطأ.

وقالت وزارة الداخلية بسوريا في بيان لها، إنه أُلْقِي القبض على الفاعل ومصادرة السـلاح المستخدم بالجريمة و84 حبة كبتاغون مخدرة.

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وأضافت أنه بالتحقيق مع المقبوض عليها اعترفت بإقدامها على إطلاق النار على المذكورين دون قصد، إذ شاهدت بندقية حربية مخبأة ضمن الفراش بإحدى غرف المزرعة، وحملتها وطلبت من شقيقتها تصويرها وأثناء حملها البندقية ضغطت على الزناد، فخرجت عدة طلقات، ولم تستطع السيطرة عليها، فأصابت كلا من والدتها وشقيقتها وخالتها وابن خالتها، حيث توفيت والدتها وخالتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم مصادرة أداة الجريمة وبندقية أخرى عثر عليها في غرفة ناطور المزرعة المتواري كما تبين أن الحبوب المخدرة تعود إليه.

وختم البيان أنه ما زالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتواري المذكور، وسيتم تقديم المقبوض عليها مع المصادرات إلى القضاء المختص.



