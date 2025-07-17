تشييع مؤثر لعائلة عراقية قضت بحريق الكوت (فيديو)

شهدت مدينة الكوت في محافظة واسط العراقية، اليوم الخميس، تشييعاً مؤثراً لسبعة أشخاص من عائلة واحدة، قضوا جميعاً في حريق مركز تسوق في المدينة خلف عشرات الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عراقية، سيارات مصطفة في أحد أحياء المدينة، وتحمل كل منها تابوتا أو أكثر للضحايا السبع.

أخبار ذات علاقة العراق.. حصيلة صادمة لضحايا حريق "الكورنيش" في الكوت

ويُسمع في الفيديو المؤثر، البكاء والنحيب لذوي الضحايا، قبيل نقل جثامين أفراد العائلة المنكوبة إلى المقبرة لدفنها.

وقالت إذاعة الكوت المحلية، إن الضحايا السبع أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم حرقا في فاجعة حريق الهايبر ماركت بمدينة الكوت.

واندلع الحريق مساء الأربعاء في مركز تسوق حديث اسمه "هايبر ماركت الكورنيش"، وأتى على طوابقه الخمسة، مخلفاً نحو 60 قتيلاً في حصيلة أولية غير رسمية، وسط توقعات بارتفاع العدد.

وأعلنت محافظة واسط، الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الحريق الذي هزّ المدينة بسبب عدد ضحاياه الكبير، ومشاهد المحاصرين فيه، والتي ظهرت في مقاطع فيديو وصور التقطها متواجدون قرب المبنى خلال عمل فرق الإطفاء لإخماد النار.

وبدأت صور الضحايا تظهر في نعيْات العوائل والمؤسسات والجهات التي عملوا او انتموا إليها، وبينهم طالب في جامعة الكوت، وعوائل خسرت العديد من الضحايا.

وبالتزامن مع فرق الإنقاذ وانتشال الجثث، تعمل فرق تحقيق في موقع الحريق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عن اندلاعه.

وقال رئيس الحكومة المحلية في محافظة وساط، محمد جميل المياحي: "نؤكد لذوي الضحايا الأبرياء إننا لن نتهاون مع من كانوا سبباً مباشر أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلوا من ملابسات، وسنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية".

وأضاف المياحي في بيان عبر حسابه في "فيسبوك": "كما أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك".