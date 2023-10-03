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الهند.. عدد كبار السن يتجاوز الأطفال بحلول 2025
خلصت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن عدد المسنين في الهند سيزيد بواقع الضعف حتى حلول 2025، ليتجاوز عدد الأطفال في البلاد، وفق ما ذكرت قناة " سي إن بي سي" الأمريكية.
وفي تقرير للصندوق، أفاد بأن "عدد من تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، سيرتفع من 149 مليونا في 2022 ليصل إلى 347 مليونا في 2025، وبحلول 2046، سيتجاوز عدد كبار السن في الهند عدد الأطفال، من لا تزيد أعمارهم على 14 عاما، كما سيكون هناك انخفاض في عدد من تتراوح أعمارهم من 15 إلى 59 عاما".
وحسب التقرير، فإنه "رغم أن إجمالي عدد سكان الهند سيرتفع 18% من 2022 إلى 2050، فإن عدد سكانها المسنين سيقفز 134%، وسيرتفع عدد من تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بنسبة 279% خلال تلك الفترة، وأنه بحلول 2050، سيكون واحد من كل خمسة أفراد في الهند من كبار السن".