يُعرف فصل الصيف في مصر بالحرارة الشديدة والجفاف، حيث ترتفع درجات الحرارة من يونيو إلى أغسطس لتتجاوز 40 درجة مئوية في المناطق الجنوبية مثل الأقصر وأسوان. بينما تكون درجات الحرارة أقل حدة على طول دلتا النيل وساحل البحر الأبيض المتوسط بفضل نسيم البحر، إلا أن الأجواء لا تزال حارة ورطبة.

ورغم هذه الحرارة، يعتبر الصيف موسم الذروة السياحي في مصر، ويسعى الزوار لاكتشاف المعالم القديمة مثل أهرامات الجيزة ومعابد أبو سمبل، مستفيدين من الأيام الطويلة والسماء الصافية التي توفر فرصة مثالية للأنشطة الخارجية.

للتعامل مع الحرارة، يُنصح الزوار بارتداء واقي الشمس، والبحث عن الظل خلال أوقات الذروة، ويُفضل أيضًا ارتداء ملابس خفيفة وجيدة التهوية، والقيام بالأنشطة الخارجية في الصباح الباكر، أو في المساء.

وبحسب موقع "Jakada Tours Egypt", إليك أفضل أربع وجهات سياحية في مصر لصيف هذا العام

القاهرة

أهرامات الجيزة: معلم لا يُفوت، يبرز الهرم الأكبر لخوفو كإحدى عجائب العالم.

المتحف المصري: يعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التي تعكس تاريخ الفراعنة.

سوق خان الخليلي: سوق نابض بالحياة مليء بالهدايا التذكارية والتوابل.

الإسكندرية

قلعة قايتباي: قلعة عصور الوسطى توفر إطلالات رائعة على البحر.

مكتبة الإسكندرية: تحاكي مكتبة الإسكندرية القديمة، وتضم مجموعات ضخمة من الكتب.



مقابر كوم الشقافة: مقبرة فريدة بمزيج من التأثيرات المصرية والرومانية واليونانية.

قصر وحدائق المنتزه: ملاذ هادئ وحدائق خلابة.

شرم الشيخ

الشواطئ: شواطئ خلابة مع رمال بيضاء ومياه صافية، مثالية للغطس والرياضات.

محافظة رأس محمد: محمية بحرية تضم شعابًا مرجانية وحياة بحرية متنوعة.

دير سانت كاترين: موقع ديني تاريخي عند سفح جبل سيناء، موصى بزيارته.

الغردقة

الشواطئ: شواطئ تتيح ممارسة أنشطة مائية متنوعة مثل الغطس والتزلج على الماء.

جراند أكواريوم: حديقة بحرية تعرض الحياة البحرية المدهشة.

جزيرة الجفتون: ملاذ شاطئي مثالي للغطس والاسترخاء.