شقيق أنغام يخرج عن صمته ويكذّب الشائعات

حالة من القلق أثيرت بشأن الوضع الصحي للفنانة المصرية أنغام، بعدما ترددت أنباء تفيد بتدهور وضعها بعد الجراحة الأخيرة، وأنه تم احتجازها في غرفة عزل ومنع الزيارة عنها بسبب ضعف في جهاز المناعة.

وأخيرًا، كشف شقيق أنغام، خالد سليمان، أن كل الأنباء المتداولة خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، وعبّر عن استياء عائلة الفنانة من خلال منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك، قال فيه: "ماتصدقوش الصحافة، أنغام بخير وبتتعافى وهترجع لنا بألف سلامة بإذن الله عن قريب.. الأخبار المنشورة كلها كذب وتضليل وكلامي ده أكيد وعلى مسؤوليتي".

وكان والد أنغام، محمد علي سليمان، أكد في تصريحات سابقة أن حالة ابنته أنغام مستقرة، مشيرًا إلى أنه يتواصل معها يوميًا للاطمئنان على وضعها، لافتًا إلى أن ابنها عمر يقيم معها ويؤكد أن حالتها مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا.

من جانبه، أكد الإعلامي محمود سعد كلام أسرة أنغام، وبصفته صديقًا مقربًا من الفنانة المصرية والعائلة، كتب منشورًا قال فيه: "طلبتم مني اطمنكم على صحة أنغام، هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى.. في مواقع نشرت إنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقًا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدًا.. دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وإن شاء الله اطمنكم عليها أول بأول".

الجدير بالذكر أن أنغام خضعت لعملية استئصال كيس حميد على البنكرياس من خلال منظار طبي في ميونخ بألمانيا، وأكد الأطباء أن هذا الأمر لا يشكل أي خطورة على حياتها، وبعد أيام خضعت لجراحة ثانية لاستئصال باقي الكيس وجزء من البنكرياس حتى تستكمل حياتها من جديد بشكلٍ طبيعي، لكنها ستخضع لمتابعة طبية دقيقة على فترات.