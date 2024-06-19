أحلام الشامسي تتخلص من جبيرة يدها وتخضع للعلاج الطبيعي (فيديو)

وأضافت الفنانة الإماراتية خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: "مساء الورد عليكم، أنا جيت مستشفى الهادي علشان أشكرهم من كل قلبي على هذه الخدمة وما قصروا معانا، وسويت آشعة والحمد لله أبشركم إني شيلت الجبس ومستعدة للحفل، محتاجة فقط شوية تمارين وأنا بخير وجاهزة للحفل".

وتابعت: "الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على المنة وكل العطايا، شيلت الجبس وأبشركم إن شاء الله جاهزين حق الحفلة بكره في الكويت أحبكم".

وكانت أحلام الشامسي أعلنت عن إصابتها بكسر في يدها، بعد ظهورها مرتدية جبيرة في يدها خلال حفلها مع الفنان عبد المجيد عبد الله.

ونشرت الفنانة الإماراتية آنذاك صورة من الحفل عبر حسابها على منصة "إكس"، ليتساءل أحد متابعيها عن سر ارتداء الجبيرة، لترد قائلة: "شكرًا على سؤالك، للأسف كسر الحمد لله".