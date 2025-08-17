لوح شوكولاتة ينهي حياة مسن تعرض لضرب عنيف

توفي رجل متقاعد في مدينة كاندي بسريلانكا، إثر تعرضه لاعتداء مميت من قِبل صاحب متجر وموظف لديه، بعد اتهامه بسرقة لوح شوكولاتة.

وكان الضحية، دارماسينا كوراي، البالغ من العمر 67 عاما، معتادا على التسوق من السوق المحلية لتلبية احتياجاته واحتياجات زوجته.

أخبار ذات علاقة "جريمة تقشعر لها الأبدان".. مصير مأساوي لطفلة في درعا

وبحسب التقارير، قام صاحب المتجر وموظفه كوراي باتهامه بالسرقة، مدعين وجود تسجيلات من كاميرات المراقبة تدعم اتهامهما. ثم قاما بسحبه إلى داخل المتجر، حيث تعرض للضرب المبرح باستخدام اللكمات والركلات، حتى بقضيب حديدي، بحسب ما أفادت الشرطة.

ولاحقا، أُلقي كوراي على جانب الطريق وهو مصاب بجروح خطيرة في رأسه وساقيه، قبل أن ينقله أحد المارة إلى المستشفى.

ورغم حالته الحرجة، تمكن من الإدلاء بأقواله للشرطة، إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفي لاحقا. ولم يُحدَّد السبب الدقيق للوفاة في تقرير التشريح.

وأكدت الشرطة اعتقال المشتبه بهما، حيث لا يزالان قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق في الجريمة التي أثارت غضبا واسعا بين السكان المحليين.

أخبار ذات علاقة سعر التين الشوكي يتسبب بجريمة هزت الشارع المصري

ووصف كثيرون ما حدث بأنه عنف مفرط ورد فعل غير إنساني على أمر تافه.

وقالت إحدى ساكنات الحي، زهرة نياس، لصحيفة التيليغراف: "كان من الممكن ببساطة أن يدفع أحدهما ثمن الشوكولاتة أو أن يسمحا له بالاحتفاظ بها، لكن بدلاً من ذلك، فقد حياته بسبب لا شيء".