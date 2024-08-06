الضحية كانت جدته.. محمد صبحي يحكي عن واقعة سرقة قام بها في صغره

كشف الفنان المصري محمد صبحي عن واقعة سرقة قام بها في صغره، من أجل شراء "كمنجة"، مشيرًا إلى أن الضحية كانت جدته.

وقال صبحي خلال ندوة صحفية أقيمت، الثلاثاء، على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح: "في صغري كنت أحب الموسيقى، وتمنيت لو أصبح عازفًا، فسرقت 5 جنيهات من جدتي من أجل شراء كمنجة".

وأشار صبحي إلى أنه شعر بحزن كبير عندما علم أن الجنيهات التي سرقها كانت مخصصة لعلاج جدته، لافتًا إلى أنه ترك العزف، للتفرغ للدراسة بعد تراجعه فيها.

وأوضح الفنان المصري أنه كان يتمنى أيضًا أن يصبح راقص باليه، لأنه أُعجب بالقدرة على إيصال الفكرة الفنية بحركة الجسد.

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انتقادات قبلته السينمائية الوحيدة

ورد "صبحي" على مشهد القبلة الذي أداه في أحد أفلامه مع الفنانة الراحلة هياتم، قائلاً: "يسترجعون الصورة وكأنها فضيحة كبرى.. الموضوع كان كوميديا، وأنا لست شيخًا ولا قسيسًا".

وتابع: "لو دا المنطق كنا أعدمنا كل إللي شفناهم في السينما.. السينما فيها قبلات وأحضان، وأنا لست ضدها.. هند رستم، الفنانة العظيمة، وشادية، وفاتن حمامة ،أدَّين مشاهد قبلات".

واختتم حديثه، قائلاً: "على فكرة إحنا كنا ضد موجة أفلام المقاولات إللي انتشرت واعتمدت على هذا فقط.. وأنا بقول دائمًا إن السينما يجب أن تكون بحسب المناخ الموجود".



