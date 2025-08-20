متحدث باسم الجيش: إسرائيل بدأت المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة

logo
منوعات

سوريا.. ضبط 60 كيلوغراماً من الحشيش عند الحدود اللبنانية (صور)

سوريا.. ضبط 60 كيلوغراماً من الحشيش عند الحدود اللبنانية (صور)
الأمن السوري يضبط 60 كيلوغراما من الحشيشالمصدر: وزارة الداخلية السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 3:42 م

صرحت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، بأن الإدارة العامة السورية لحرس الحدود بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت الوزارة أنها كانت في طريقها للتهريب إلى الداخل السوري على الحدود اللبنانية في منطقة النبك، قرية فليطة.

وأشارت إلى حصول اشتباك أثناء العملية، انتهى بفرار المهربين إلى العمق اللبناني، في حين تم ضبط الكمية بالكامل وتنظيم الضبط اللازم، مع استمرار التحقيقات لتحديد جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أخبار ذات علاقة

ضبط مصنع للكبتاغون في لبنان- أرشيفية

العراق ولبنان يُطيحان بأكبر مصنع كبتاغون في الشرق الأوسط

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC