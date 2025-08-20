سوريا.. ضبط 60 كيلوغراماً من الحشيش عند الحدود اللبنانية (صور)

صرحت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، بأن الإدارة العامة السورية لحرس الحدود بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت الوزارة أنها كانت في طريقها للتهريب إلى الداخل السوري على الحدود اللبنانية في منطقة النبك، قرية فليطة.

وأشارت إلى حصول اشتباك أثناء العملية، انتهى بفرار المهربين إلى العمق اللبناني، في حين تم ضبط الكمية بالكامل وتنظيم الضبط اللازم، مع استمرار التحقيقات لتحديد جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.