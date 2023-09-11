تقرير: مسار علاجي تلطيفي مقترح لمرضى فقدان الشهية يثير قلقًا في بريطانيا

كشفت صحيفة "التلغراف" عن وجود وثيقة مسرَّبة أشارت إلى نية هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة إصدار توجيهات بإعطاء مرضى فقدان الشهية، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والمعرضين لخطر الوفاة، رعاية تلطيفية وليس علاجًا يطيل العمر.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة، التي حملت عنوان "إحالات/اعتبارات الرعاية التلطيفية"، توفر 3 معايير يمكن للخدمات من خلالها تحديد المرشحين المناسبين للإحالة وهي "الحاجة إلى تلبية معايير فريق الرعاية التلطيفية المحلي، ووجود أدلة على أن الشخص يقترب من نهاية الحياة، ووجود أدلة على النتائج الصادرة عن فريق متعدد التخصصات تشير إلى أن المريض لم يعد بحاجة إلى رعاية، وترتكز حاجته على التعافي".

وأضافت الصحيفة: "معظم المرضى تنطبق عليهم هذه المعايير، لكن لسوء الحظ، من المحتمل أن تكون هناك نقطة مع فقدان الشهية، حيث إن معظم المرضى يتناسبون مع هذه المعايير، بحسب هوب فيرغو، الناشطة في مجال الصحة العقلية، والتي تعافت من فقدان الشهية الشديد.

وأوضحت الصحيفة أن هيئة الصحة الوطنية لم تستشر الكلية الملكية للطب النفسي بشأن هذه المبادئ التوجيهية التي لا تؤيدها، بحسب الدكتورة أغنيس أيتون، استشارية الطب النفسي ونائبة رئيس كلية اضطرابات الأكل في الكلية الملكية للطب النفسي.

كما وصفت "أيتون" هذه التوجيهات بأنها مثيرة للقلق جدًا، وطالبت بإلغائها فورًا لأن قبولها لن يُجدي نفعًا.

بدورها، قالت "كارولين نوكس"، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ورئيسة لجنة المرأة والمساواة إن "اضطرابات الأكل هي حالات معقدة وصعبة، وإحدى القضايا الرئيسة هي التدخل في الوقت المناسب، لكن وضع المصابين على مسار تلطيفي هو أمر مروّع".

كما قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن "هذه الوثيقة التي أنتجتها شبكة من الأطباء، إلى جانب المرضى وعائلاتهم، قيد المراجعة، وسنعمل مع المرضى والشركاء، وأصحاب المصلحة الآخرين، لمراعاة أي توجيهات خبراء ذات صلة".

في حين قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "نتوقع أن يحصل جميع المرضى الذين يعانون من اضطرابات الأكل على أفضل رعاية ودعم ممكنين، وأن القسم المختص يعمل على تحسين خدمات اضطرابات الأكل".

المصدر: صحيفة التلغراف البريطانية