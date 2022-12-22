"الدفاعية" أحد أسباب انهيار العلاقة الزوجية.. كيف تتجنبها؟

يصنف الباحث جون غوتمان أسلوب الدفاع من الأسباب الأربعة التي تنهي العلاقات الزوجية، وهي: "النقد والازدراء والدفاعية والمماطلة"، لأنها وفق غوتمان، أكبر مؤشر على الطلاق.

فعندما تكون كلماتك ونبرة صوتك ولغة جسدك دفاعية، تعطي شريكك الانطباع بأنك لا تأخذه على محمل الجد ولن تكون شخصًا مسؤولًا في العلاقة، وبالتالي، يؤدي هذا إلى إحداث فجوة بينكما تمنعكما من الوصول إلى القرارات التي تقرب الأزواج من بعضهم. وفي هذا الخصوص، يقدم غوتمان أمثلة وحلولا لكيفية التوقف عن اتخاذ موقف دفاعي في العلاقة.