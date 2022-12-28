كيف تطور ممارسة العادات الجيدة إنتاجيتك؟

العلاقة بين العادات والإنتاجية قوية، لما للعادات من تأثير كبير على قدرتنا على أن نكون منتجين وناجحين.

وبالتالي، ومن خلال تطوير وتنفيذ العادات الجيدة، يمكننا تحسين أدائنا بشكل كبير وتحقيق أهدافنا.

تقليل ضياع الوقت والجهد

يقلل وجود العادات المنتظمة العبء المعرفي المرتبط باتخاذ القرار وتبديل المهام، وبالتالي لا نحتاج إلى إهدار الوقت والطاقة في التفكير في ما يجب أن نفعله أو كيف يجب أن نفعله.

وبدلاً من ذلك، يمكننا الاعتماد على عاداتنا لإرشادنا وتزويدنا بالإحساس بالاتجاه والهدف.

وعندما نواجه مهام معقدة أو متطلبة، نركز انتباهنا وطاقتنا العقلية على المهمة بدلاً من محاولة معرفة ما يجب علينا القيام به.

الحفاظ على الدافع والشعور بالإنجاز والتقدم

يمكننا من خلال تكرار العادات بناء شعور بالزخم، مما يدفعنا إلى الأمام ويساعدنا على مواصلة إحراز التقدم.

مثلا، إذا كانت لدينا عادة ممارسة الرياضة كل صباح، فيمكننا استخدام هذه العادة لنبدأ يومنا بالطريقة الصحيحة لتمهيد الطريق ليوم مثمر وناجح، مما يعزز شعورنا بالرضا وبالتالي بالاستمرارية.

وعندما نكمل عادة ما، نحصل على إحساس بالإنجاز والرضا، مما يحفزنا على الاستمرار في القيام بها في المستقبل.

توفير الوقت والطاقة العقلية

ممارسة العادات تساعدنا على توفير الوقت والطاقة العقلية، فمن خلال أتمتة إجراءاتنا وقراراتنا بالعادات، فإننا نوجه عقولنا للتركيز على مهام أكثر أهمية.

مثلا، من خلال تطوير عادة المراجعة المنتظمة لقائمة المهام والأولويات لدينا، سنوفر الوقت والطاقة العقلية التي كان من الممكن إنفاقها في تقرير ما يجب العمل عليه بعد ذلك.

الحفاظ على السلوكيات الصحية

تساعدنا العادات على تطوير سلوك جيد وصحي والحفاظ عليه، فمن خلال تكرار سلوك مرارًا وتكرارًا ينشأ مسار عصبي في دماغنا يجعل الأمر أسهل وأكثر تلقائية بالنسبة لنا لأداء هذا الإجراء أو السلوك.

وبمعنى آخر، كلما مارسنا عادة ما أصبحت أسهل وأكثر تلقائية، وزادت احتمالية استمرارنا في ممارستها في المستقبل.

في نهاية المطاف، فإن مفتاح الاستفادة من قوة العادات لتعزيز الإنتاجية هو تحقيق التوازن الصحيح بين الاتساق والمرونة وأن نكون مدركين للدور الذي تلعبه العادات في حياتنا اليومية وفي عملنا.