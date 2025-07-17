"الست لما".. هل تستعيد يسرا حضورها كبطلة سينمائية؟

يمثل فيلم "الست لما" فرصة ذهبية للفنانة يسرا لاستعادة حضورها كبطلة مؤثرة، ساهمت في صنع تاريخ السينما المصرية عبر عقود، بعد أن غابت عن هذا المجال في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ؛ واقتصر تواجدها على أدوار ثانوية بدت فيها أقرب إلى نموذج "ضيف الشرف"، كما في فيلم "شقو" لعمرو يوسف ومحمد ممدوح.

يعزف العمل على وتر القصص الدرامية التي تتمحور حول النساء العربيات، وما قد يتعرضن له أحياناً من مفاجآت غير سارة في مجتمع ذكوري مُتحفّز، ضمن بيئة عمل غير آمنة؛ على نحو يكشف عن مفارقات صادمة، ومسافة مخيفة بين ما يبدو على السطح الخارجي، وما يكمن في الأعماق.

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تجسد يسرا في الفيلم، الذي يجري تصويره على قدم وساق حالياً، شخصية "دينا الكردي"، صاحبة الشخصية القوية، المنحازة بشكل مبالغ فيه لقضايا بنات جنسها، والتي تدير مركز "صوت المرأة" الذي يتبنى الهموم النسوية.

تميل الشخصية إلى القسوة في التعامل مع الجنس الآخر، انطلاقاً من مواقف متشددة تبالغ في إدانة الذكور وتصويرهم على أنهم وراء كل مصيبة، لكن مع تصاعد الأحداث يتضح أن مواقفها كانت نابعة من حادثة مريرة سبق أن تعرضت لها، وسرّ قديم يتكشف تدريجياً.

وبقدر ما يمثل الفيلم فرصة ليسرا، فهو أيضاً ينطوي على تحديات قوية، إذ إنه من المعروف في صناعة السينما مدى صعوبة نجاح الأعمال ذات البطولة النسائية المطلقة، كما أن مناقشة قضايا نسائية وفق حبكة درامية تنصف المرأة على حساب الرجل، قد لا يكون خياراً مفضلاً لدى الجمهور في قاعات العرض.

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يتعمق هذا الحضور "النسوي" بوجود الفنانة درة في شخصية "فاطمة"، التي تربّت في دار أيتام وتروي قصتها مع تحوّل العلاقة الزوجية إلى نوع من "الاغتصاب"، وكذلك وجود الفنانة ياسمين رئيس في دور "وفاء"، التي تجسّد شخصية فتاة متحررة تتعرض لحادث تحرّش على يد سائق سيارة تابعة لتطبيق إلكتروني شهير.

في المقابل، يراهن صُنّاع العمل على وجود كل من ماجد المصري، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، كطاقم تمثيل "ذكوري" يمكنهم أن يحدثوا نوعاً من التوازن، لا سيما في ظل ما يتمتعون به من حضور على الشاشة الفضية.

وفيلم "الست لما" من إخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وتشارك في بطولته كل من انتصار، محمد جمعة، مع ظهور حمدي الميرغني وأحمد صيام كضيفي شرف.