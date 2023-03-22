بعد زهاء قرنين.. خصلات شعر تكشف سبب وفاة بيتهوفن

باستخدام خمس خصلات شعر، توصل علماء إلى تسلسل الجينوم الخاص بأحد أعظم المؤلفين الموسيقيين في التاريخ، لودفيج فان بيتهوفن، بعد مضي ما يقرب من مئتي عام على وفاته، مما أتاح لهم فهما أفضل لمرض الكبد الذي أودى بحياته.

وقال الباحثون، اليوم الأربعاء، إن الجينوم الخاص به أظهر أن الملحن الألماني كان لديه استعداد وراثي للإصابة بأمراض الكبد، كما كان مصابا بفيروس التهاب الكبد (بي).

وأظهر تشريح جثة بيتهوفن بعد وفاته عام 1827 عن عمر 56 عاما في فيينا أنه كان مصابا بتليف الكبد، وهي حالة مرضية غالبا ما تنتج عن الإفراط في معاقرة الكحوليات. وتشير النتائج الجديدة إلى وجود عوامل عديدة وراء مرضه، مثل العوامل الوراثية والعدوى الفيروسية واستهلاك الكحول.