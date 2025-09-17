ملثمون يدمرون باراً في طرطوس السورية ويعتدون على عامل (فيديو)

أفادت مصادر في سوريا، فجر اليوم الخميس، بأن عدداً من الملثمين اقتحموا باراً في مدينة طرطوس وعاثوا فيه خراباً واعتدوا على العاملين فيه.

وذكرت المصادر أن 3 ملثمين اقتحموا بار "زاروب بوب" الواقع في شارع "الثورة" بمدينة طرطوس في منطقة الساحل السوري.

وبحسب إفادات شهود عيان وناشطين سوريين، أقدم مقتحموا المحل المذكور على تكسير مقتنياته، والاعتداء بالضرب على أحد العاملين.

وبحسب شهود عيان، وجّه الملثمون الذين اقتحموا المكان تهديداً للعامل الذي تم الاعتداء عليه بقولهم: "أنتوا ما تعلمتوا من أول مرة".

وألقت مصادر سورية بالمسؤولية في واقعة تدمير بار "زاروب" في طرطوس على عناصر محسوبة على جهاز الأمن العام، وفق قولهم.

وانتشرت صورة لأحد الأشخاص، قال ناشطون إنها للعامل الذي تم الاعتداء عليه وقد ظهر بإصابة في الرأس والدماء تسيل من جرحه.

ونشرت حسابات وناشطون سوريون مقطع فيديو قالوا إنه يوثق آثار الاعتداء على بار "زاروب" ويظهر فيه آثار تخريب وتحطيم للمقتنيات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نفس البار للاقتحام والتدمير من قبل مسلحين، حيث سبق الاعتداء عليه في شهر مايو/ أيار.