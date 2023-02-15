الإفراج عن أمريكي قضى 28 عاما بالسجن ظلما

حكم قاضي أمريكي ببراءة "لامار جونسون" (50 عاما) بعد أن قضى 28 عاما وراء القضبان تهمة القتل، على الرغم من تأكيده مرارا بأنه لم يرتكب الجريمة.

وأوضح القاضي أن هناك دليل موثوق على براءة جونسون الذي خرج حرا من قاعة المحكمة، بعد نحو ساعتين من صدور الحكم النهائي، حيث توجه بالشكر لكل من عمل على قضيته.

وأصدر القاضي حكمه بعد أن تراجع أحد الشهود عن شهادته، واعترف نزيل في السجن أنه وهو ورفيق له ارتكبا الجريمة.

ورفض جونسون الحديث مع الصحافيين الذين انتظروه خارجا، واكتفى بتعليق واحد قال فيه: "هذا أمر لا يصدق".