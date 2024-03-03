العثور على مفقود أخرس أثار تعاطفا واسعا في سلطنة عُمان
أعلن أقارب الشاب العماني الأخرس الذي فُقد في ظروف غامضة قبل أسبوع، العثور عليه، اليوم السبت، في أحد الأودية في ولاية عبري، مؤكدين بأنه بحالة صحية جيدة.
واختفى بدر بن زاهر بن علي الحاتمي لمدة أسبوع، في قرية البانة في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، لتبدأ عمليات بحث واسعة عنه، تدخلت فيها الشرطة.
ونقلت صحيفة "أثير" العمانية، عن راشد الحاتمي، وهو قريب الشاب المفقود، تأكيده العثور عليه في مجرى وادي الهجر التابع لولاية عبري بمحافظة الظاهرة وهو بصحة جيدة.
ولم تتضح بعد الظروف التي عاشها الشاب العشريني خلال الأسبوع الذي قضاه بعيداً عن منزله وأسرته.
وحظيت قصة اختفاء الحاتمي (27 عاماً)، بتعاطف كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بعد أن كشف أحد أقاربه لوسائل الإعلام أن المفقود لديه إعاقة في نطق الكلام.
ومما زاد التخوفات على الشاب، عدم قدرته على طلب المساعدة أو النجدة؛ مما وسّع عمليات البحث عنه، حيث جرى تناقل صورته بشكل واسع للوصول إليه في أسرع وقت ممكن.
وقبل العثور عليه، شهدت المنطقة التي اختفى فيها الشاب، هطولات مطرية غزيرة، جرت معها العديد من السيول التي تسببت باحتجاز مركبة على الأقل، ووفاة طفلين غرقاً نجحت فرق الدفاع المدني في انتشال جثتيهما.
واختفى الحاتمي قبل موجة الأمطار الغزيرة تلك، لكن غيابه المستمر، زاد من قلق عائلته حول مصيره، قبل أن يتم الوصول إليه أخيراً.