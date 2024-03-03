العثور على مفقود أخرس أثار تعاطفا واسعا في سلطنة عُمان

أعلن أقارب الشاب العماني الأخرس الذي فُقد في ظروف غامضة قبل أسبوع، العثور عليه، اليوم السبت، في أحد الأودية في ولاية عبري، مؤكدين بأنه بحالة صحية جيدة.

واختفى بدر بن زاهر بن علي الحاتمي لمدة أسبوع، في قرية البانة في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، لتبدأ عمليات بحث واسعة عنه، تدخلت فيها الشرطة.

ونقلت صحيفة "أثير" العمانية، عن راشد الحاتمي، وهو قريب الشاب المفقود، تأكيده العثور عليه في مجرى وادي الهجر التابع لولاية عبري بمحافظة الظاهرة وهو بصحة جيدة.

ولم تتضح بعد الظروف التي عاشها الشاب العشريني خلال الأسبوع الذي قضاه بعيداً عن منزله وأسرته.

وحظيت قصة اختفاء الحاتمي (27 عاماً)، بتعاطف كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بعد أن كشف أحد أقاربه لوسائل الإعلام أن المفقود لديه إعاقة في نطق الكلام.