لقيَ 22 شخصاً، على الأقل، حتفهم، اليوم الأحد، عندما هوت حافلة كانوا على متنها في واد بباكستان، وفق ما أفاد به مسؤولو إنقاذ.

ووقع الحادث قرب بلدة "أزاد باتان" عند الحدود بين إقليم البنجاب وشطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية، وفق "فرانس برس".

وقال الناطق باسم جهاز "رسكيو 1122" للطوارئ في البنجاب: "22 قتيلاً حتى الآن بينهم 15 رجلاً و6 نساء وطفل".

وأفاد ناطق آخر باسم جهاز الإنقاذ يدعى محمد عثمان غوجار بأن "المعلومات الأولية تشير إلى أن مركبة سقطت في واد".

وتكثر حوادث الطرق التي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى في باكستان حيث تعد إجراءات السلامة متراخية وتدريب السائقين رديئاً والبنى التحتية متهالكة.

والسبت، أُعيدت إلى باكستان جثامين 28 باكستانياً لقوا حتفهم بتحطم حافلتهم وسط إيران أثناء توجههم إلى العراق لإحياء "أربعينية الإمام الحسين"، التي تعد من أبرز الشعائر الدينية الشيعية.