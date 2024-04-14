بعد 56 عاما.. أمريكا تحل لغز "مقتل بائع الحليب"

بعد 56 عاما من الغموض، تمكنت السلطات الأمريكية المختصة من حل لغز مقتل هيرام جرايام، الذي لقي حتفه في أبريل/نيسان 1968، وهي القضية التي عُرفت بـ"مقتل بائع الحليب".

وبحسب الشرطة، فإن القاتل هو توماس ويليامز، الذي اعترف بارتكابه الجريمة في 2006، لكن المحققين لم يعثروا على الأدلة الكافية لإدانته.

وكان جرايام خرج في 11 أبريل 1968 لأداء عمله، لكنه لم يعد إلى منزله، وبعد البحث والتحري، تم العثور على جثته داخل إحدى الغابات، إذ كان ملقى إلى جوار سيارته بعد إطلاق النار عليه، في حين أكدت شاهدة عيان أنها رأته يتحدث إلى رجلين، استقلا السيارة معه، ثم ذهبوا إلى مكان غير معلوم.

وخدم جرايام في الجيش الأمريكي؛ فقد شارك في الحرب العالمية الثانية، واستقر مع عائلته بمدينة فيروبيتش في ولاية فلوريدا، إذ عمل بائعاً في إحدى شركات الحليب.