الأتوبيس النهري بالدقهلية.. قصةٌ تُحاكي الزمن
بين ثنايا التاريخ العريق ونبض شريان الحياة في مصر، يظهر الأتوبيس النهري بالدقهلية ليحكي لنا قصةً ضاربة بجذورها في أعماق الهوية المصرية، ويُجَسِد لنا معاني التحام النهر الخالد والمصريين، بأطيافهم المختلفة وثقافاتهم المتعددة، في قصةٍ تاريخيةٍ لا مثيل لها على أرض الحضارات.
يشق الأتوبيس النهري بالدقهلية طريقه، بدايةً من مدينة المنصورة مرورًا بمراسي أم كلثوم وابن لقمان ووصولًا إلى جامعة المنصورة، ويأخذ الرُّكاب في رحلة بانورامية للتعرُّف على المناطق الأثرية والسياحية في المنصورة، فهو أكثر من وسيلة نقل للمواطنين، ويُعَدُّ أرخص وسيلة للتنزه في ثنايا المدينة، ووسيلةً للاسترخاء والاستجمام لكل محبي الطبيعة الخلَّابة الساحرة.
على أنغام أم كلثوم، كوكب الشرق، ومن مسقط رأسها وعلى دندنات العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، يبدأ الأتوبيس النهري رحلته في جولة بين ثنايا الماضي وحول أروقة الحاضر، مُتسلحًا بحضارةٍ عريقة مُتخذًا من أسماء بعض رموز التاريخ المصري عنوانًا له، كمرسى شجرة الدُر ومرسى ابن لقمان، راسمًا لوحة تجريدية لمدينة ساحرة تتصدر المشهد التاريخي والمستقبلي لدلتا النهر الخالد في مصر المحروسة.
وسيلة آمنة
يتميز النقل النهري عامةً والأتوبيس النهري خاصةً، بأنه وسيلة مواصلات تُساعد آلاف المصريين من الفقراء والبُسطاء في يومهم المزدحم، لأنه أكثر أمنًا وأرخص ثمنًا، كما يعد وسيلة مواصلات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى أنه يتيح للركاب فرص مشاهدة المناطق الساحرة في قلب مدينة المنصورة، والتعايُش مع الزمن، ليكونوا جزءًا من التاريخ والحاضر والمستقبل.
يقول رفعت سعد، موظف بمستشفى حكومي: "اعتدتُ على استقلال الأتوبيس النهري، لأنه وسيلة نقل آمنة، وأستمتعُ بمشاهدة النيل، بالإضافة إلى أنه لا يكون مزدحمًا كالسرفيس وأتوبيسات النقل العادية، بل يكون هادئًا ومُريحًا، غير أنه أرخص من التاكسي".
وتقول منى مجدي، مهندسة زراعية بمديرية الزراعة بالمنصورة: "أستقل الأتوبيس النهري بحسبما تتوافق مواعيده مع عملي، ولكنه يُعدُّ مجالًا للتنزه والفسحة، فهو ممتع وأصطحب أبنائي كثيرًا للتنزه بالأتوبيس النهري، خصوصًا في الأعياد المختلفة، فالرحلة تكون ممتعة بنحو مميز، إضافةً إلى أنه وسيلة آمنة".
مصدر بهجة
ليس فقط وسيلةً لنقل المواطنين، إنما مصدر بهجة وسعادة للناس، على اختلاف أنواعهم وطبقاتهم الاجتماعية، فالأتوبيس النهري يسمح بتنظيم الاحتفالات والرحلات الجماعية لراغبي التنزه في نهر النيل، أو إقامة حفلات الزفاف والحفلات الأخرى على متنه الفاخر الذي يُحاكي التاريخ العريق للنهر الخالد، وأروقة الزمان المختلفة على جدران هذه المدينة التاريخية، ما يخلُق مشهدًا نادرًا بين صفحات النيل، حتى تظل مصر هبة النيل، ويظل النيل هبة المصريين.
تقول سلوى علي، ربة منزل: "أصطحب يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع أبنائي، إذ أقمتُ حفل عيد ميلاد لأبنائي داخل الأتوبيس النهري، وسط فرحة كبيرة لأصدقائهم الذين احتفلوا معهم".
يمر الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة عبر مجموعة من المراسي المختلفة التي تتناسب مع الرُّكاب كافة، بالإضافة إلى أنه يتميز بالمقاعد المُريحة التي تتناسب مع دوره، كإحدى أهم أدوات المتعة والسعادة لمرتاديه من الأعمار كافة، الكبار والصغار والموظفين والعمال والطلاب والأهالي من جميع الطبقات الاجتماعية المختلفة، ليرسم البسمة على وجوههم، ويكون سببًا رئيسًا مباشرًا في سعادتهم البالغة، في ظل معانقة الطبيعة وسط أنغام الزمن الجميل، ليُطرب آذانهم، ويُسعِد قلوبهم على اختلاف طبقاتهم.
ينطلق الأتوبيس النهري ويشق رحلته التقليدية على صفحات نهر النيل عائدًا إلى مرساه، ومعه تعود الحياة داخل أوردة المصريين الذين يظلون دائمًا عاشقين للنهر الخالد، ويظل النهر عاشقًا لهم.