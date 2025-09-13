تشويق خاص من مي القاضي لجمهورها لمسلسل "2 قهوة"

شوّقت الفنانة المصرية مي القاضي محبيها ومتابعيها لمسلسل "2 قهوة"، المقرر عرضه في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون 2025.

ونشرت مي القاضي فيديو من كواليس التصوير، على أنغام أغنية "الليل وسماه" لكوكب الشرق أم كلثوم، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، واكتفت بالتعليق: "2 قهوة".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، ومرام علي، ومحسن محيي الدين، وحازم إيهاب، وعمرو محمد رياض، ونانسي صلاح، وأحمد عزيز، إلى جانب نخبة من نجوم الفن، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

ويضم العمل 30 حلقة، ويُعد ثاني مشاركة درامية للفنانة السورية مرام علي في الدراما المصرية، بعد ظهورها الأول في مسلسل "الحصان الأسود" إلى جانب أحمد السقا، وشيري عادل، وياسمين صبري.

في المقابل، كانت الفنانة مي القاضي قد شاركت مؤخرًا في الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، إلى جانب نخبة من النجوم بينهم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، وهدى الإتربي، وسامي مغاوري، ومي دياب، وزينة، ومريم الجندي، وآخرون، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.