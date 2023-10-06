تحذير أممي.. حمى الضنك ستهدد أمريكا وجنوب أوروبا وأفريقيا

قال كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، إن حمى الضنك ستمثل تهديدًا كبيرًا في جنوب الولايات المتحدة وجنوب أوروبا ومناطق جديدة من أفريقيا خلال هذا العقد؛ لأن ارتفاع درجات الحرارة يخلق الظروف الملائمة لانتشار البعوض الذي يحمل العدوى.

وانتشر المرض في معظم أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية، مما تسبب في وفاة نحو 20 ألف شخص كل عام، حيث ارتفعت معدلات الإصابة به بالفعل بمقدار ثمانية أمثال على مستوى العالم منذ العام 2000، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تغير المناخ وزيادة حركة السفر والتنقلات والتوسع الحضري.

ولا يتم تسجيل العديد من الحالات، لكن في العام 2022، تم تسجيل 4.2 مليون إصابة في أنحاء العالم.