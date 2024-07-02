نجح رجل أعمال سعودي، بتصوير مواطن تركي مسلح بسكين، كان يهدد مجموعة رجال عرب في مطعم بمدينة إسطنبول بالتزامن مع حوادث شغب واعتداء على لاجئين سوريين وممتلكاتهم في البلاد، قبل أن توقفه الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية عديدة، مواطناً تركيا يحمل سكينا، ويقترب من طاولة يجلس عليها مجموعة رجال عرب في أحد المطاعم، ليشتمهم ويهددهم مطالباً إياهم بمغادرة بلاده، قائلاً، "هذه تركيا، هذه دولتي".

وصوّر الفيديو أحد الجالسين على الطاولة بثبات، رغم خطورة الموقف واقتراب الرجل التركي مع سكينه منهم، قبل أن يقول بلغته العربية إنه صور صاحب السكين وسيتصل بالشرطة.

وقالت تقارير محلية إن التهديد طال رجال أعمال سعوديين، خلال تواجدهم مساء أمس الإثنين في مطعم بمنطقة "ماسلاك" في إسطنبول.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر في وزارة الداخلية، قولها إن الشرطة أوقفت المعتدي في منزله بإسطنبول، وإنه كان في حالة سكر تحت تأثير الخمر.

ووقعت الحادثة بالتزامن مع ذروة موسم السياحة في البلاد التي تستقبل عشرات الملايين سنوياً، وتعد وجهة نشطة للسياح العرب، لا سيما القادمين من دول الخليج العربي.

وشهد أحد أحياء مدينة قيصري في وسط البلاد، مساء الأحد، اعتداء عشرات المواطنين الأتراك على محال تجارية ومنازل وسيارات للاجئين سوريين بالحي في أعقاب اتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة قريبة له.