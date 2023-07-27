الانشغال على الهاتف يلغي زيارة رئيس وزراء دولة إلى الصين

العديد من الأشخاص يتعرضون لمواقف محرجة بسبب هواتفهم، لكن رئيس وزراء جمهورية فيجي "سيتيفيني رابوكا" أُجبر على إلغاء زيارته الرسمية إلى الصين بسبب تعثره على الدرج لانشغاله بهاتفه، وسقوطه على رأسه، وإصابته ودخوله على إثر الحادثة إلى المستشفى.

وكان على رئيس وزراء الجمهورية الواقعة في المحيط الهادئ زيارة الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الجامعية برفقة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق صحيفة الغارديان.

وانتشرت رسالة فيديو لـ"رابوكا" بعد خروجه من المستشفى يقول فيها إن الحادثة كانت صغيرة، معتذرًا من الصين عن عدم تمكنه من تلبية الدعوة.