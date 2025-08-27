طفل يطعن والده دفاعاً عن والدته في تركيا

أقدَم طفل على طعن والده وأصابه بجروح بليغة يواجه بسببها الموت، دفاعًا عن والدته التي كانت تتعرض للضرب في مشاجرة عائلية دامية.

وبدأت الحادثة بشجار زوجي اعتيادي داخل منزل الأسرة في مدينة "أديامان" بجنوب تركيا، لكنه سرعان ما تطور عندما بدأ الزوج بضرب زوجته.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الطفل وهو بعمر 12 عامًا باغت والده بشكل غير متوقع، وهاجمه بسكين المطبخ لإنقاذ والدته من الضرب.

وطعن الابن الصغير والده في عدة أماكن، قبل أن يصيب والدته في إحدى يديها وهي تحاول منعه من مواصلة الطعن.

وشخَّص الأطباء حالة الأب الذي يتلقى العلاج في المستشفى الحكومي بالمدينة، بأنها خطيرة، بينما اقتادت الشرطة الطفل للتوقيف والتحقيق معه.

وأظهر مقطع فيديو من أمام منزل العائلة المنكوبة، الطفل وهو مقيد في سيارة الشرطة، بينما يجري المحققون إجراءاتهم المتبعة في الجرائم.