إيرادات فيلم "فانتاستيك فور" تتجاوز 500 مليون دولار

تمكن الجزء الجديد من فيلم "الأربعة المذهلون Fantastic Four: First Steps" من تحقيق إيرادات عالمية تجاوزت 500 مليون دولار، وفقا لمنصة "كولايدر" المتخصصة في أخبار السينما والترفيه.

والفيلم من إنتاج مارفل وبطولة بيدرو باسكال، فانيسا كيربي، جوزيف كوين، وإيبون موس-باتشراك، وما زال متاحا للمشاهدة.

وذكرت المنصة أن الفيلم حقق نحو 270 مليون دولار في السوق الأمريكية، إضافة إلى 241 مليون دولار من الأسواق الخارجية، ليصل إجمالي الإيرادات العالمية إلى 511 مليون دولار.

ورغم هذا النجاح النسبي، بحسب الموقع، جاء أداء الفيلم أقل من منافسه "Superman" من إنتاج دي سي كومكس وإخراج جيمس غان، الذي حقق أكثر من 600 مليون دولار عالميًا مقابل ميزانية تبلغ حوالي 225 مليون دولار.

وأرجعت المنصة أداء "Fantastic Four" المخيب جزئيا إلى غياب أسواق رئيسية مثل روسيا والصين، والتي كانت تمثل مصدرا مهما للإيرادات قبل 2020.

يذكر أن فيلم "Fantastic Four" تمكن من التفوق على عدة عناوين مارفل أخرى، "Captain America: Brave New World"، و "Thunderbolts" وغيرها.

كما حقق الفيلم إيرادات ضعف تلك التي حققها فيلم "Unbreakable" للمخرج عام 2000، الذي جمع حينها نحو 250 مليون دولار عالميا وكان يعد فيلما سبق عصره.