هند صبري تفجع بوفاة والدتها.. والنجوم يساندونها

غيب الموت والدة الفنانة التونسية هند صبري بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في تونس لتلقي العلاج، إلا أن حالتها تدهورت ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة هند صبري أنه سيتم تشييع جثمان والدتها، غدًا الجمعة، عقب صلاة العصر، وستوارى الثرى إلى مقابر العائلة بمنطقة سبالة بن عمار بالعاصمة تونس، بحضور الأهل والأصدقاء فقط، على أن يُقام العزاء لها لاحقًا في القاهرة.

ونعى وفاة والدة الفنانة هند صبري عدد من الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني بمصر، من بينهم منة شلبي، ويسرا، وأحمد السقا، ووفاء الكيلاني، وصبا مبارك، وأحمد رزق، وآخرون.

وقالت الفنانة منة شلبي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام "أنعى بقلب حزين ومؤمن بقضاء الله تعالى والدة حبيبتي وصديقتي هند صبري، في والدتها السيدة الجميلة داليندا، أسال الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته".

فيما حرصت الفنانة يسرا على تقديم العزاء لهند صبري في رحيل والدتها، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قائلة: "خالص العزاء لصديقتي وحبيبتي الفنانة هند صبري في وفاة والدتها".

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وقدم الفنان أحمد السقا التعزية للفنانة هند صبري عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، قائلًا: "ببالغ الحزن والأسى، أنعى السيدة الفاضلة داليندا، والدة الزميلة والصديقة والأخت العزيزة هند صبري، أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".

تُجدر الإشارة إلى أن تصريحات سابقة للفنانة هند صبري عن والدتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" أظهرت العلاقة الوطيدة والارتباط الروحي بينهما، فقد قالت "أمي ملهمتي ومخزن أسراري، أعطتني كل شيء لأنني وحيدة، لا تزل إلى الآن أهم صديقاتي".