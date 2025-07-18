عشرات القتلى بصواعق رعدية عنيفة في الهند

لقي 33 شخصًا مصرعهم وأُصيب العشرات في ولاية بهار شرقي الهند، جراء صواعق برق ضربت المنطقة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية اليوم الجمعة، 18 يوليو.

وقالت إدارة الكوارث في الولاية، في بيان رسمي، إن العواصف الرعدية العنيفة التي اجتاحت المنطقة بين يومي الأربعاء والخميس تسبّبت بوقوع الوفيات، مشيرةً إلى أن غالبية الضحايا من المزارعين والعمال الذين كانوا يؤدون أعمالهم في العراء عندما باغتتهم الصواعق القاتلة.

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ويتوقّع خبراء الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق في عدة مناطق من الولاية خلال الأيام المقبلة، ما دفع المسؤولين إلى رفع درجة التأهب واتخاذ إجراءات احترازية.

من جانبه، صرّح وزير إدارة الكوارث في ولاية بهار، فيجاي كومار ماندال، لوكالة "فرانس برس"، قائلًا: "أصدرنا تعليمات للمسؤولين المحليين بنشر التوعية وتحذير السكان من الخروج وقت صدور تنبيهات الصواعق، خاصة في المناطق الريفية والمعرّضة للخطر".

وقد أعلنت حكومة الولاية عن تقديم تعويضات لعائلات الضحايا بقيمة 4 ملايين روبية (ما يعادل 4600 دولار) لكل حالة وفاة، في محاولة للتخفيف من آثار الكارثة على الأسر المفجوعة.

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وتعد هذه الحوادث جزءًا من نمط سنوي مأساوي تشهده بهار ومناطق أخرى من شرق الهند خلال موسم الأمطار الموسمية، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى وفاة 243 شخصًا بسبب الصواعق في عام 2024، و275 شخصًا في عام 2023.

وتشهد المنطقة سنويًا حالات وفاة ونزوح جماعي نتيجة التقلبات المناخية الحادة، ومع ازدياد الظواهر الجوية العنيفة في السنوات الأخيرة، تزداد المطالب باتخاذ تدابير وقائية أكثر فاعلية لحماية الأرواح، خاصةً في المناطق الزراعية الفقيرة، حيث يبقى السكان على تماس مباشر مع أخطر عناصر الطبيعة.