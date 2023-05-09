بريطانيا تسمح بتجربة المكياج على الحيوانات
بعد حظر دام 25 عاما لاختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات، سمحت الحكومة البريطانية قانونا بذلك، حيث تم حظره في بريطانيا منذ العام 1998.
وأيدت المحكمة العليا قرار الحكومة البريطانية، الذي يُفضي بالسماح لشركات صناعة مستحضرات التجميل وصناعة العطور بتجربة منتجاتها على الحيوانات لضمان جودتها على البشر وقبل طرحها في الأسواق.
وكان ذلك القرار صادما لنشطاء وجمعيات حقوق الحيوان، فقد نال قدرا كبيرا من المعارضة.
وقالت "جوليا فينتيم"، رئيسة مركز السلامة والضمان البيئي في شركة "Unilever يونيليفر"، إن القرار لا يفضي بأي نفع جديد على جودة مستحضرات التجميل، حيث يمكن اختبار سلامتها دون الحاجة لتجربتها على الحيوانات.
أما منظمة The Humane Society قالت إن عددا كبيرا من الفئران والأرانب والأسماك والكلاب والخنازير، هي ضحايا لتجارب كيميائية قاسية.