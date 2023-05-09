بريطانيا تسمح بتجربة المكياج على الحيوانات

بعد حظر دام 25 عاما لاختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات، سمحت الحكومة البريطانية قانونا بذلك، حيث تم حظره في بريطانيا منذ العام 1998.

وأيدت المحكمة العليا قرار الحكومة البريطانية، الذي يُفضي بالسماح لشركات صناعة مستحضرات التجميل وصناعة العطور بتجربة منتجاتها على الحيوانات لضمان جودتها على البشر وقبل طرحها في الأسواق.