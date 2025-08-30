والد حسام حبيب يكشف لـ"إرم نيوز" طبيعة علاقته بشيرين

حرب تصريحات لم تهدأ بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها ومحاميها ياسر قنطوش والفنان حسام حبيب، منذ لحظة إعلان قنطوش في بيان رسمي صادر عن مكتبه، حول رجوع الثنائي، لتزداد نيران حرب التصريحات المثيرة لهيبها يوما تلو الآخر.

واختار حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب أن يكون طرفا في حرب التصريحات بخروجه بتصريح صادم، يشير إلى المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب السابق، قبل أن يعود أحد الأربعة الآخرين بالخروج بتصريح آخر حول تلك الأزمة.

وعلق والد حسام حبيب في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: "إذا تدخل المحامي في حياة موكله الشخصية بطريقة مخالفة، فأنا أعتقد أنه من جمعية المنتفعين.. والحنفية اتقفلت عليه".

أخبار ذات علاقة بسمة وهبة تكشف دعم محمد منير لشيرين عبد الوهاب

وبالتواصل مع والد حسام حبيب قال لـ "إرم نيوز": إن ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب السابق أساء لابنه، وقال بحقه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وعن علاقة حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب، أكد أن علاقتهما طيبة ولا يوجد نية لرجوعهما، مشيرا إلى أنه لا يعرف إذا كان حسام قد طلقها 3 مرات وأن ذلك يمنع رجوعهما من عدمه.

مؤكدا على أنه يتواصل معها باستمرار ويتوجه إليها إلى الفيلا مكان سكنها، نافيا القبض على ابنه في قضية مخدرات أو التحقيق معه من الأساس بسبب تلك التهمة.