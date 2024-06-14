العثور على جزء من إصبع بشري في آيس كريم بالهند
بدأت الشرطة في الهند تحقيقًا بعد أن ادعى طبيب في مومباي، الدكتور أورليم بريندان سيراو، أنه عثر على جزء من إصبع بشري في مخروط الآيس كريم الذي طلبه عبر تطبيق توصيل البقالة.
وقال سيراو إنه شعر بشيء غير عادي في فمه في أثناء تناوله آيس كريم باترسكوتش من ماركة "Yummo"، وعندما بصقه، اكتشف أنه جزء من إصبع بشري يبلغ طوله نحو بوصة واحدة.
وشارك سيراو فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الجزء المزعوم من الإصبع في مخروط الآيس كريم.
وقال في منشوره: "لقد طلبت ثلاثة مخاريط آيس كريم من أحد التطبيقات، كانت إحداها آيس كريم باترسكوتش من ماركة Yummo، وبعد تناول نصفها، شعرت بقطعة صلبة في فمي، واعتقدت أنها يمكن أن تكون قطعة جوز أو شوكولاتة، وبصقتها للتحقق مما كانت عليه".
وأبلغ الدكتور سيراو وشقيقته الشرطة، التي فتحت قضية وأرسلت الجزء المزعوم من الإصبع لفحص الطب الشرعي.
وأكدت شرطة مومباي أنها تأخذ الحادث على محمل الجد وستحقق فيه بشكل شامل، مشيرة إلى أن اكتشاف جزء من إصبع بهذه الطريقة يمكن أن يكون مرتبطًا بجريمة.
واعترفت شركة Yummo بتلقي شكوى من أحد العملاء بشأن الإصبع المزعوم في مخروط الآيس كريم، وأعلنت أنها أوقفت التصنيع في منشأة الطرف الثالث المسؤولة عن الإنتاج.
وقالت الشركة في بيان نقلته شبكة "NDTV": "لقد أوقفنا التصنيع في منشأة الطرف الثالث هذه، وقمنا بعزل المنتج المذكور في المنشأة ومستودعاتنا، ونحن بصدد القيام بالشيء نفسه على مستوى السوق"، كذلك أكدت شركة الآيس كريم أنها ستتعاون مع تحقيقات الشرطة بشكل كامل.