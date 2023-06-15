مهرجان في بروكسل لأفلام المخرجين من أصل إفريقي

المهرجان الذي تشارك فيه الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الخيال والأفلام الوثائقية، سيستهل عروضه بفيلم "جوعا" لمخرجه الكونغولي الأصل، انغانجي موتيري.

والفيلم قصة مستوحاة من علاقة مضطربة بين أم وابنها، كما سيُعرض الفيلم الوثائقي "بريسم" (موشور) لمخرجاته الثلاث: البوركينابية أليونور ياميوغو والبلجيكية آن فان. ديندرين والكاميرونية روزين امباكام.