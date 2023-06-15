مهرجان في بروكسل لأفلام المخرجين من أصل إفريقي
تحتضن قاعة عروض "فلاجاي" في بروكسل مهرجان "كونترشان" المخصص للسينمائيين من أصل إفريقي المقيمين في بلجيكا.
يسلط المهرجان الضوء على الأعمال المعروضة للمرة الأولى أو التي لم يشاهدها الجمهور كثيرا
المهرجان الذي تشارك فيه الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الخيال والأفلام الوثائقية، سيستهل عروضه بفيلم "جوعا" لمخرجه الكونغولي الأصل، انغانجي موتيري.
والفيلم قصة مستوحاة من علاقة مضطربة بين أم وابنها، كما سيُعرض الفيلم الوثائقي "بريسم" (موشور) لمخرجاته الثلاث: البوركينابية أليونور ياميوغو والبلجيكية آن فان. ديندرين والكاميرونية روزين امباكام.
والمهرجان الذي يسلط الضوء على الأعمال المعروضة للمرة الأولى أو التي لم يشاهدها الجمهور كثيرا، سيعرض فيلم "تاريخ الفرنك الغرب إفريقي" لمخرجته السنغالية الفرنسية كاتي انجاي، والذي يتناول الحضور المريب لهذه العملة على أراضٍ "لم تعد مستعمرة".