تأجيل حفل راغب علامة في مصر.. ما علاقة نقابة المهن الموسيقية؟

أعلن المكتب الإعلامي للفنان راغب علامة عن تأجيل حفله الغنائي المرتقب في مصر، والذي كان من المقرر إحياؤه في الثاني من أغسطس المقبل ضمن فعاليات "مراسي العلمين" بالساحل الشمالي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ليُقام بدلاً من ذلك في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول 2025.

وذكر البيان الرسمي، الذي حصل "إرم نيوز" على نسخة منه، أن سبب التأجيل يعود إلى "ظروف تنظيمية خارجة عن إرادة الفنان وفريق العمل"، بالتنسيق مع إدارة فندق مراسي العلمين، بهدف ضمان تجربة فنية ترفيهية تليق بالجمهور وتوفّر أعلى معايير الراحة والتنظيم، وفق قوله.

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وتابع البيان: "نتوجه بالشكر لكل من كان يترقب هذا الحدث الغنائي، ونؤكد أن التحضيرات مستمرة لتقديم ليلة فنية استثنائية تليق بمستوى تطلعاتكم".

في المقابل، نفى خضر علامة، شقيق ومدير أعمال راغب علامة، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن يكون للتأجيل أي علاقة بالأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، مؤكدًا أن "النقابة ليست طرفًا في هذا القرار، وأن الأمر يتعلق فقط باعتبارات تنظيمية".

كما شدّد خضر على التزام شقيقه بزيارة مقر النقابة ولقاء النقيب مصطفى كامل في أقرب وقت، كما سبق وأعلن، مشيرًا إلى أن العلاقة بالنقابة "قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل".

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وكان راغب علامة قد خطط لزيارة نقابة الموسيقيين في القاهرة يوم 31 يوليو أو 1 أغسطس، قبيل موعد حفله السابق الذي تأجل رسميًا إلى 18 سبتمبر.

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية كانت قد قررت يوم 21 يوليو/تموز الجاري وقف راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق بسبب "تجاوزات" قالت إنها وقعت خلال حفلاته الأخيرة، ووصفتها بأنها "مخالفة للأعراف والتقاليد المصرية"، مع تعليق التصريح الممنوح له لحين مثوله أمام لجنة مختصة.