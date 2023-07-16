في ليبيا.. متطوعون مهمتهم حماية بيض السلاحف البحرية

ويبحث متطوعو إدامة يوميًا، تقريبًا، على الشاطئ عن السلحفاة الأم من أجل العثور على العش قبل كشف البيض ونقله إلى جزيرة فروة غير المأهولة.

ويقول أبو بكر المنصوري، أحد مؤسسي منظمة إدامة لصون الطبيعة، "أنقذنا وحوَّلنا وحمينا حقيقة، خلال سنوات، مئات الأعشاش، كل عش حسب عدد البيض الموجود فيه، 70 أو 80 أو 100 إلى 160 بيضة في كل عش. العش الذي نجده معرضًا لتهديد ننقله إلى جزيرة فروة، بحكم أنها غير مأهولة بالسكان ونحاول ضمان حماية العش بأي طريقة".

ويوضح المنصوري، أن المنظمة تسعى حاليًا لنشر التوعية بين المواطنين؛ ليقوموا بأنفسهم بمهمة المحافظة على أعشاش تلك الكائنات، مبينًا أن هناك بعض التجارب الحقيقية التي بدأت من خلال السكان المحليين لحفظ الأعشاش.

وقال محسن المنصوري، المتطوع في إدامة، إنهم يأتون عندما يتم تبليغهم بوجود أحد أعشاش السلاحف لحمايتها من سيارات الدفع الرباعي التي تسير على شاطئ البحر، وهناك بعض المواطنين الذين يقومون ببيع البيض، لذلك يتم نقله لمكان آمن.