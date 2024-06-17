هبوط طائرة مصرية اضطراريا بسبب وفاة قائدها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق إعلانًا من مساعد كابتن إحدى الطائرات التي كانت متجهة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة الطائف، ليبلغهم بوفاة قائد الطائرة المصري حسن عدس.

وكان مساعد الطيار قد أعلن عبر مكبرات الصوت يخبرهم أن مسار الرحلة سيتغير، لتهبط الطائرة في جدة اضطراريًّا، بعد وفاة قائدها وهي تحلق في الأجواء.