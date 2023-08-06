المغرب.. مصرع 24 شخصًا إثر حادث سير مروع

وقال مدير مستشفى "دمنات يوسف مخلوفي" خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون: "للأسف، كل من كانوا في الحافلة لقوا حتفهم، أحدهم نُقل للمستشفى في حالة خطرة، وللأسف تُوفي متأثرًا بجراحه"، ومن بين الضحايا الـ 24 امرأتان وطفل، بحسب التلفزيون.

وفُتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه المأساة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية

حوادث متكررة

تشتهر الطرق في المغرب، وفي البلدان المغاربية بشكل عام، بخطورتها، وتشهد حوادث متكررة.

وفي شهر آذار/مارس الماضي، قضى 5 أشخاص، وأُصيب 27 آخرون، 12 منهم في حالة خطرة، في حادث سير قرب العاصمة الرباط.

وأودى حادث آخر، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بـ11 شخصًا، وأسفر عن إصابة 43 آخرين قرب مدينة تازة شمال شرق المغرب.

وفي شهر آب/أغسطس من العام 2022، أدى حادث حافلة إلى مصرع 23 شخصًا، وإصابة 36 آخرين، في مدينة خريبكة شرق الدار البيضاء.