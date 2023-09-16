"حيين ونموت دونك يا أمي".. مشهد مؤثر لشاب ليبي يتحدث مع والدته تحت الأنقاض

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثرا لشاب يتحدث مع والدته وهي تحت أنقاض منزلهما الذي دمرته الفيضانات.

ويوثق المقطع حديثا دار بين الاثنين، حيث يسأل الشاب والدته إن كانت على قيد الحياة، لترد هي بالسؤال عن أبنائها هل هم أحياء، ليجيبها ابنها "حيين ونموت دونك يا أمي".

ويتضاءل الأمل بالعثور على أحياء في درنة في شرق ليبيا بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص.