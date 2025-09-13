بطل فيلم "ضي" يكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل رحلته الملهمة

من التنمر إلى البطولة السينمائية من أوسع أبوابها، دشّن الفنان المصري الشاب بدر محمد، رحلته الملهمة من عالم الأحلام إلى الواقع، ليتصدر بطولة الفيلم الجديد "ضي سيرة أهل الضي".

وانتقل بطل الفيلم من المعاناة بسبب التنمر والعزلة إلى التمسك بأحلامه، ليجسد في النهاية قصة إنسانية لافتة جابت محافل دولية، وبدأ عرضها التجاري في مصر قبل أيام، عن شخصية مريض "الألبينو" من النوبة جنوب مصر.

دفء فني

وتحدث الفنان المصري الشاب بدر محمد، لـ "إرم نيوز"، عن تجربته السينمائية الأولى في فيلم "ضي سيرة أهل الضي"، الذي يخوض بطولته بمشاركة نُخبة من الممثلين وضيوف الشرف.

وقال إنه شعر بدفء ودعم فني كبير مُنذ بداية خوضه التجربة، مرورًا بجوبها محافل سينمائية دولية، وصولًا إلى العرض السينمائي في مصر واستقبال الجمهور لها في كل مكان بحفاوة ودعم كبير.

وأكد أن هذا التفاعل الإنساني العميق مثل دافعًا كبيرًا نحو الأداء التعبيري الصادق، والعمل من منطلق المسؤولية الفنية التي تستلزم الاجتهاد وتقديم أعلى مستوى فني.

وعوّل على إسهامات وتوجيهات مخرج العمل كريم الشناوي في تسهيل رسم وتشكيل ملامح دوره التمثيلي والتحكم في الأداء التعبيري بدقة متناهية، على حد قوله.

"الألبينو" والتنمر

ونفى بدر محمد بشكل قاطع أن يكون الدافع الجوهري وراء أدائه التعبيري الصادق في فيلم "ضي سيرة أهل الضي"، ناجمًا عن تحدٍ قد يكون عالقًا في ذهنه للرد على المُتنمرين في مراحل سابقة من عُمره بسبب مُعاناته مع "الألبينو".

وشدد على أن قضية الفيلم الإنسانية أسمى من التفكير والنظر إلى الأمر من هذه الزاوية، وفق تعبيره.

تحفيز ودعوة

في سياق مُنفصل، أوضح بدر محمد أن تجربته السينمائية الأولى في فيلم "ضي سيرة أهل الضي" حفزته بشدة نحو خوض تجارب فنية جديدة في الوقت الراهن.

وأعرب عن أمله في الحصول على فرص تمثيلية مماثلة لفيلم "ضي سيرة أهل الضي"، ترتكز على الحضور في أعمال لا تقل أهمية ومستوى فني وجودة عن تجربته الوحيدة حتى الآن.

وختم حديثه موجهًا رسالة إلى الشباب من فئته العمرية، داعيًا إياهم التمسك بأحلامهم والسعي إلى تحقيقها، والمضي قدمًا دون توقف، مهما بلغت المعوقات والتحديات ذروتها،.

وأكد أن سحر السينما التي أحبها مُنذ نعومة أظافره، أثار شغفه وانعكس عليه باكتشاف نفسه عن قُرب، على حد تعبيره.