سرقت مبلغا كبيرا وغيرت شكلها.. اعتقال موظفة بنك بعد 25 عاما

اعتقلت الشرطة الصينية موظفة أقدمت قبل نحو 25 عاما، على سرقة أكثر من نصف مليون دولار من بنك كانت تعمل به، ثم أجرت جراحة تجميلية لتغير مظهرها بالكامل، كما غيرت اسمها من خلال شراء هوية مزورة، وهربت إلى مدينة أخرى.

ووفق موقع "بلومبيرج إل بي" الإخباري، فإن الشرطة الصينية نشرت مطلع هذا الأسبوع، تفاصيل جريمة الموظفة "تشن ييل" واعترافاتها بعد القبض عليها.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي، إن تشن كانت تعمل كموظفة في قسم الخزنة والإيداع وسحب أموال العملاء في بنك التعمير الصيني، بمدينة يويهتشينغ الصينية، في التسعينيات.

وفي العام 1997 تحديدا، اختفت بشكل مفاجئ، وكانت تبلغ آنذاك 26 عاما، حيث أبلغ والدها الشرطة بارتكاب ابنته لجريمة السرقة، وهروبها.