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منوعات

السلطات المصرية تعلق على فيديو "الغش الجماعي"

السلطات المصرية تعلق على فيديو "الغش الجماعي"
طالبات في مدرسة مصريةالمصدر: EPA
محمد بركة
محمد بركة
06 يوليو 2024، 8:10 م

 

علقت السلطات المصرية على فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويبرز تفاصيل واقعة غش جماعي على نحو اعتبره نشطاء "صادما" و"مثيرا للغضب"، مطالبين بالتحقيق الفوري.  

ويبرز المقطع المصور قيام إحدى السيدات بتلقين الإجابات للطلاب عبر مكبر صوت خارج لجان الامتحان في "مجمع شها التعليمي" بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية شمال البلاد؛ ما أثار جدلا واسعا حول مبدأ تكافؤ الفرص وانعدام العدالة بين طلبة يعتمدون على الغش وآخرين يعتمدون على مجهودهم في المذاكرة.  

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

 

 

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنه في إطار الفيديو المتداول حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج إحدى اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، فسيتم التحقيق في الواقعة.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، فسيتم إلغاء الامتحان وإعادته بالكامل في الدور الثاني، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة.

مصر

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