العراق.. أمر بالقبض على "زينب بنت الديوانية" بتهمة المحتوى الهابط

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن صدور أمر قبض بحق المدونة المعروفة بـ"زينب بنت الديوانية" بتهمة "المحتوى الهابط".

"خدش للحياء"

وقال مصدر في لجنة متابعة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، لـ"إرم نيوز"، إن "اللجنة وبناءً على عشرات الشكاوى الواردة على منصة (بلغ) الخاصة بمتابعة المحتوى الهابط، قررت اتخاذ إجراءات قانونية بحق الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي المدعوة، زينب بنت الديوانية، التي تنشر بحسب توافق اللجنة والشكاوى المقدمة محتوى خادشًا للحياء، ويسيء إلى العائلة العراقية".

وأضاف أن "أمر القبض تم وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، الخاصة بعرض المحتوى المخل بالآداب أمام الجمهور"، مؤكدًا أن "اللجنة استحصلت موافقات محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق، زينب بنت الديوانية".

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وتشتهر، زينب بنت الديوانية، على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا "تيك توك" و "سناب شات"، حيث تعمل على فتح بث مباشر في أغلب الأحيان، تتحدث إلى جمهورها في ملابس غير معتاد الظهور بها أمام العامة.

"لجنة المحتوى الهابط"

وكانت وزارة الداخلية العراقية شكلت هيئة خاصة لمتابعة المحتوى في مواقع التواصل "ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، مؤكدة دعم "القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشال ميديا"، فيما أطلقت منصة إلكترونية خاصة تحت عنوان "بلغ" للإبلاغ عن المحتوى الإعلامي المسيء بحسب وجهة نظر الداخلية.

وتستند لجنة المحتوى الهابط، إلى المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تعاقب، بحسب نص المادة، "بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مِائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع، أو استورد أو صدَّر أو حاز، أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابًا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسومًا أو صورًا أو أفلامًا أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كلَّ من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور، أو باعه أو أجَّره أو عرضه للبيع أو الإيجار، ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأيّ وسيلة كانت. ويعتبر ظرفًا مشددًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".