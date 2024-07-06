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ديمة بياعة تعترف بلجوئها إلى "تجميد الأجنة" (فيديو)

ديمة بياعة تعترف بلجوئها إلى "تجميد الأجنة" (فيديو)
الفنانة ديمة بياعة
أحمد بيومي
أحمد بيومي
06 يوليو 2024، 12:25 م

أعلنت الفنانة السورية ديمة بياعة لجوءها إلى "تجميد الأجنة"، موضحة أنها لم تعلن ذلك مسبقا، لأنها تخاف من "العين"، بحسب قولها.

وأضافت بياعة، خلال لقاء تلفزيوني جمع بينها وبين والدتها الفنانة مها المصري: "أنا عندي 45 سنة، وعملت تجميداً للأجنة، وممكن أي وقت إني رجعن، وأنا لأني بخاف من العين، ما قلت هالحكي..".

وأضافت الفنانة السورية أنها "قد تنشئ عائلة جديدة قريبا"، معتبرة أن "الطلاق نصيب"، بينما وصفت الزواج أنه مثل "شركة"، معلقة أنها "قد تضع أموالا في شركة وتخسرها، لكن هذا لا يمثل نهاية الحياة"، متابعة: "ممكن أعمل شركة تانية، وتنجح أو تخسر كله نصيب"، وفق تعبيرها.

 

 

وكانت ديمة بياعة قد أثارت الجدل أخيرا؛ بسبب حديثها عن  أن النجوم السوريين هم السبب في شهرة الفنانات اللبنانيات.

وأضافت بياعة آنذاك أنّ "نجوم سوريا في التمثيل هم من صنعوا النجمات اللبنانيات وأوصلوهن للشهرة"، في حين لم تكن الممثلة السورية النجمة بحاجة إلى المساعدة".

واعتبرت ديمة أن المسألة طبيعية، نظراً لمكانة الدراما السورية وخبرتها ونجومها الكثر. وقالت إن نجمات لبنان كلهن صديقاتها، وهي تحبهن كثيراً، وهنّ رائعات، ولن يغضبن من الحقيقة بالتأكيد.

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