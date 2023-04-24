يُعرض في روسيا.. جوني يؤدي شخصية رئيسة بفيلم "جان دوباري"

وفيلم "جانا دوباري" يروي قصة تحولات في حياة واحدة من أكثر النساء نفوذًا في فرنسا، وهي عشيقة الملك لويس الخامس عشر جين فوبرنييه الذي يؤدي جوني ديب شخصيته في الفيلم.