يُعرض في روسيا.. جوني يؤدي شخصية رئيسة بفيلم "جان دوباري"
كشفت الخدمة الصحفية لشركة "Russian World Vision"عن عرض فيلم "جان دوباري" التاريخي في دور العرض الروسية حيث يلعب الممثل جوني ديب أحد الأدوار الرئيسة.
ويؤدي "ديب" دوره الأول في الدراما التاريخية بعد معركة قانونية طويلة الأمد مع زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد.
يروي الفيلم قصة تحولات في حياة واحدة من أكثر النساء نفوذًا في فرنسا وهي عشيقة الملك لويس الخامس عشر
وستحضر شركة "RWV" إلى روسيا الفيلم الذي افتتح مهرجان "كان" السينمائي الـ76، حيث إن الشركة دعمت تصوير الفيلم في مرحلة إنتاجه.
وأشارت الخدمة الصحفية: "لقد أصبحنا شركاء في المشروع وموزعين للفيلم عبر الإنترنت في روسيا ورابطة الدول المستقلة".
وفيلم "جانا دوباري" يروي قصة تحولات في حياة واحدة من أكثر النساء نفوذًا في فرنسا، وهي عشيقة الملك لويس الخامس عشر جين فوبرنييه الذي يؤدي جوني ديب شخصيته في الفيلم.