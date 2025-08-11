محمود سعد يكشف موعد خروج أنغام من المستشفى

كشف الإعلامي المصري محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، موضحا أنها تتماثل للشفاء، وإن كان ببطء وصعوبة، لكن من المقرر خروجها من المستشفى الذي تعالج فيه بألمانيا في غضون أيام.

وردا على تساؤلات متابعيه له حول حقيقة خطورة حالة أنغام بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين، أوضح سعد أنه "أجرى اتصالا بأنغام وهي أفضل الآن لكن جراحة البنكرياس وإزالة كيس دهني عملية كبيرة وصعبة والتعافي يستغرق وقتا".

وأضاف في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك" أن "الأزمة ليست بسيطة لكن أنغام تتحسن تدريجيا وقريبا تطمئن جمهورها بنفسها"، حسب وصفه.

ومن ناحيتها، أكدت الإعلامية المصرية سهير جودة أن الفحوصات الطبية التي أجرتها أنغام مؤخرا أكدت عدم وجود أورام خبيثة على البنكرياس.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، من المنتظر نقل المطربة المصرية الشهيرة قريبا من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية، في مؤشر على تحسن حالتها الصحية.