ظاهرة تولد مع "زيادة الدخل".. هل تعاني "التسلق المعيشي"؟

يُعرّف الخبراء "التسلق المعيشي" بأنه "زيادة الإنفاق تدريجيا مع ارتفاع الدخل"، ويؤكدون أنه رغم كونه ظاهرة طبيعية، فإن لها آثارا سلبية إذا لم تُدار بحذر.

وغالبا ما يكون السبب وراءه هو الرغبة في "مواكبة الآخرين" أو تحسين نمط الحياة من خلال شراء سلع باهظة، أو تجارب غير ضرورية.

وتشرح كيمبرلي بالمر، خبيرة الشؤون المالية في "نيردواليت"، أن الناس يميلون إلى إنفاق المزيد مع ارتفاع دخلهم، ما قد يؤدي إلى ضغوط مالية بسبب انخفاض المدخرات.

ووفقا لبولا سوكونبي، مؤسسة "كليفر جيرل فاينانس"، فإن التسلق المعيشي يظهر عندما نحصل على زيادات في الدخل، ثم ننفق أكثر على الكماليات مثل ترقية الهواتف أو الإجازات الفاخرة.

ورغم أن تحسين جودة الحياة عبر التسلق المعيشي قد يكون إيجابيا، فإن هناك مخاطر تتمثّل في تقليل المرونة المالية والعيش براتب إلى راتب، حتى مع زيادة الدخل.

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وللتعامل مع هذه الظاهرة، التي تكمن خطورتها الحقيقية، في أنها تعمل على تشويش الرؤيا الاستراتيجية المالية لحياة الأشخاص الواقعين في فخها، في سبيل تحقيق بعض الرفاهية، ينصح الخبراء بمتابعة الإنفاق الشهري وتحديد الأهداف المالية الواضحة.

وتقول سوكونبي: "حدد أهدافك المالية سواء كانت شراء منزل أو التقاعد، ثم ضع ميزانية لمتابعة الدخل والمصاريف. من الأفضل أن نعيش تحت مستوى إمكانياتنا، ونحرص على أن تكون قرارات الإنفاق متوافقة مع أهدافنا".

وللحفاظ على الاستقرار المالي، ينصح الخبراء بتخصيص جزء من الدخل للادخار والاستثمارات بشكل "تلقائي"، ما يساعد على مقاومة الإغراءات والحفاظ على الأمان المالي.